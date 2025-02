MERCATO / DOPO UN ANNO IN GAZEBO, IN PIAZZALE SAN FRANCESCO SONO ARRIVATE LE CASETTE

Addio gazebo, benvenute casette. Era il 30 gennaio del 2024, esattamente un anno fa, quando il Comune annunciò che: «In concomitanza con l'apertura del cantiere inerente l’intervento di riqualificazione del mercato coperto di Piazza Verdi, le attività commerciali che operavano nel sito, verranno dislocate in altre aree. I commercianti che erano collocati all’interno del mercato, da giovedì 1° febbraio saranno trasferiti tutti in piazzale San Francesco nell'area retrostante il benzinaio, in questo caso si tratta degli imprenditori agricoli e dell'esercente la vendita di pesce». E in quel caso, il Comune annunciò che avrebbero avuto una sistemazione dignitosa. C’è voluto un anno, e i buoni uffici della Costruttori teramani, perché si arrivasse alla scomparsa dei gazebo della Protezione Civile e all’arrivo delle casette.