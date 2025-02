IL VINO D'ABRUZZO ALLA CONQUISTA DI PARIGI CON 28 ETICHETTE

Dal 10 al 12 febbraio, il

Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo sarà tra i protagonisti italiani del

Wine Paris, uno degli eventi più prestigiosi del panorama

internazionale dedicato al settore vinicolo e dei distillati. La

manifestazione, che si terrà a Parigi, accoglierà oltre 4.600

espositori provenienti da 50 Paesi e attirerà più di 50.000 visitatori

da 140 nazioni. Il Consorzio avrà uno stand dedicato (Stand D006) che

ospiterà 28 cantine pronte a presentare tutte le novità del panorama

enologico abruzzese. Sarà l'occasione per raccontare ancor più nel

dettaglio l'entrata in vigore - a partire proprio dalla vendemmia 2024

- del 'Modello Abruzzo' con l'introduzione della menzione Superiore

per le Dop, delle nuove appellazioni provinciali, e dell'unica

Indicazione Geografica Protetta, Terre d'Abruzzo Igp. Un primo

fondamentale passo volto a rafforzare la comune identità dell'enologia

regionale che va al contempo a valorizzare i singoli territori,

rendendo facilmente riconoscibile la scala dei valori delle diverse

tipologie di vino ai consumatori.

''Siamo stati tra i primi, in Italia, ad intuire le potenzialità di

questa manifestazione in crescita continua'', spiega il presidente

Alessandro Nicodemi, impegnato in questo inizio d'anno, assieme al

Consorzio, in diverse 'missioni' estere. ''Sarà un 2025 ricco di

appuntamenti, anche al di fuori del nostro Paese, in continuità con la

strategia di voler allargare o potenziare i nostri mercati di

riferimento, siamo reduci da un importante evento in Svizzera, a

Zurigo, e siamo in partenza per una nuova tappa londinese, per poi

spostarci in Scozia, dove l'interesse nei confronti dei vini d'Abruzzo

è sempre più in crescita; sarà poi la volta di Parigi con una speciale

delegazione di aziende'', conclude Nicodemi.

L'appuntamento fieristico, organizzato da Vinexposium, si conferma

dunque come un crocevia globale unico per il wine business e

un'importante piattaforma per affrontare le grandi sfide del settore

vinicolo, dai cambiamenti geopolitici e ambientali fino alle nuove

opportunità offerte dai mercati globali.