"L'UOMO CHE GUARDAVA IL MARE" DIVENTA UN FILM SU PRIME VIDEO



Per tutti, era l’uomo che guardava il mare. Tutti i giorni, partiva dalla sua abitazione di Poggio San Vittorino e andava a sedersi davanti al mare, sulla spiaggia di Giulianova. Un’immagine poetica, ma vera, quella di un uomo che, negli ultimi attimi del suo percorso di vita, ha voluto concedersi un lungo, straordinario e meraviglioso dialogo con il mare. Quando se ne è andato, due anni fa, Pasquale Di Marco aveva 96 anni e la sua suggestiva storia sta per diventare un film. Sarà un cortometraggio per Prime, la piattaforma di Amazon, e a realizzarlo sarà un’attrice giuliese, Cristiana Esposito, che di questo film ha scritto anche la sceneggiatura e che, anni fa, ebbe modo di conoscere Pasquale durante le sue giornate di fronte alle onde.