VIDEO / LA PISTA CICLABILE NON PIACE NEANCHE AI CICLISTI… 3,5 MILIONI SPESI BENE



Quando si dice... i lavori fatti bene, i progetti riusciti, le idee che funzionano. La nuova pista ciclabile di Teramo... non piace neanche ai ciclisti. In questo video, girato questa mattina intorno alle 10, si vede una coppia di ciclisti teramani che, arrivata ai cordoli di via Po, evita accuratamente di passare sulla nuova pista ciclabile. costruita proprio per proteggere gli amanti delle due ruote. ma preferisce restare sulla strada, peraltro rallentando lo scorrere del traffico sulla rotonda ovale. E lo stesso avviene poche decine di metri dopo quando, invece che scegliere la nuova pista, realizzata tra le auto e il Trans Bar, la coppia resta sulla strada, sfidando gli sportelli delle auto in sosta e rallentando, anche qui, lo scorrere del traffico. La nuova pista ciclabile è costata 3,5 milioni di euro... indubbiamente un progetto riuscito.