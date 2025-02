CASA DELLO SPORT, FINALMENTE E' STATA MURATA LA FINESTRA

Dopo tante denunce, finalmente hanno murato la finestra della ex "Casa dello sport" di via Taraschi. Lo stabile era diventato luogo di ritrovo di soggetti abusivi e poco raccomandabili. Il buon esito a seguito del sopralluogo delle forze dell'ordine è stato possibile in entrambi i casi grazie all'interessamento di Marcello Olivieri dell'associazione Teramo Vivi Città.