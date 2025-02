ADDIO GABRIELE, MUORE A 59ANNI L’EX TITOLARE DEL TIGRE DI PORTA MADONNA

Aveva 59 anni, Gabriele Di Giammatteo, conosciutissimo ex titolare del supermercato Tigre di Porta Madonna, morto all’improvviso per un attacca di cuore. Amante della pesca sportiva, era un vero campione, e sono tanti gli appassionati che in queste ore gli stanno tributando pensieri e ricordi. Lascia la moglie Vania, i figli Alex e Michele, il fratello Franco, la cognata Giuliana, i nipoti Sara e Stefano. La camera ardente è stata allestita nella Casa Funeraria "Petrucci Carlo" dalle ore 8,00 alle ore 20,00 I funerali si svolgeranno domani, domenica 2 febbraio alle ore 11,30 nella Chiesa del Buon Pastore di Bivio Miano.