MAGREBINO UBRIACO MOLESTA TUTTI IN PIAZZA GARIBALDI, TRE PATTUGLIE PER FERMARLO

Magrebino, completamente ubriaco, infastidisce i passanti a piazza Garibaldi, molestando anche le persone in attesa di prendere l'autobus, e con un fare tale da provocare l'intervento di due pattuglie dei carabinieri e una della Polizia, che hanno fermato l'uomo per identificarlo. Si tratta di un tunisino, in evidente stato di alterazione da eccesso alcolico. L'intervento è ancora in corso e si sta valutando se denunciare l'uomo che, per ora, è stato contravvenzionato per ubriachezza molesta.