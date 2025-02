CINGHIALI ABBATTUTI NEL PARCHEGGIO, TRA LE FAMIGLIE CHE VANNO AL CINEMA MULTISALA

E’ uno dei più grandi multisala abruzzesi, tempio del divertimento cinematografico, ma una volta tanto, lo spettacolo l’ha offerto all’esterno. Siamo a Montesilvano, nel parcheggio del The Space cinema e del Centro Commerciale Porto Allegro, dove è andata in scena una vera e propria caccia al cinghiale, conclusasi con l’abbattimento di tre esemplari. Ad abbatterli, sono state le guardie venatorie, intervenute con la collaborazione della Polizia Locale. I tre animali abbattuti, un maschio e una femmina adulti e un giovane maschio, sono stati colpiti nelle vicinanze dei cassonetti, che da sempre esercitano un forte richiamo sui branchi di cinghiali affamati, che scendono fino al mare seguendo le aste fluviali. La presenza dei cinghiali nel parcheggio del centro commerciale, aveva creato non poca preoccupazione alle famiglie che si stavano recando al cinema e a far acquisti nei negozi di Porto Allegro.