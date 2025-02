ER VINO... POESIA DI EDOARDO CIPRIANI



(Οινος λαθικηδης) (1)

“Viva Noè, gran patriarca, salvato dall’arca, sapete il perché?

Perché fu l’autore del dolce liquore che allegri ci fa.”

Così ce dice sta vecchia canzone!

E l’argomento me fa tornà in mente

li versi c’hanno scritto con passione

li antichi poeti in modo eccellente.

Ulisse, pe’ sarvarsi, ce ‘mbriacò

Polifemo che per tera se sbracò

e lui jenfilò er palo cocente

ne l’occhio e lo rese non vedente.

Alceo de Lesbo stava ‘ncasinato

pe’ via de la politica accecata

e scocciato e tanto amareggiato

se mise pe’ sempre a vita privata.

Pe’ evità ch’annasse tutto in declino

chiedeva aiuto all’amico vino

e pe’ scordasse la tanta sventura

se stava co li amici a la frescura.

“Bevemo! Perché stamo ad aspettà

le lucerne? Er giorno è come un lampo.

Amico, tira giù le coppe grandi.

ER VINO TE FA SCORDAR GLI AFFANNI(1),

ce lo diede er fijo de Zeus e Semele.

Ariempi li bicchieri fino all’orlo

e famosene uno dietro l’altro. “

Anacreonte de Teo, con far carino,

osannava le fanciulle e er vino

e in giardino se facea na bevuta,

pe dimenticà la chioma canuta.

“Daje, ragazzo, portame na caraffa,

e io me la tracanno d’un fiato.

Nun famo baccano e schiamazzi,

nun ce dovemo ‘ngozzà come pazzi,

sorseggemo tra canti melodiosi.”

Nun est bibendum, diceva Orazio:

“Sì, ce dovemo proprio ‘mbriacà,

e dovemo pure più forte ballà:”

Ce semo liberati da lo strazio

de la maliarda regina egiziana,

de Cesare e Antonio cortigiana,

che s’è fatta pizzicà dar serpente

ed ha smesso de fa’ la prepotente.

“Amico, t’aspetto a casa ar tramonto.

Accenno er foco, ciò un vinello pronto;

però, me sa che s’è un po’ sciapito;

portalo tu! n’hai uno più saporito.

Io, anche a costo de passà pe’ matto,

comincerò a sparger fiori e a trincà.

A cosa non apre er bicchiere?

svela li segreti, te dà speranza,

sprona er vile alla forte battaja,

sgombra l’animo triste da l’affanno,

ispira le arti. A chi non fa tornà

la parola ‘na bona e ricca tazza?

A chi, povero, non allarga er core?”

Er giovin Catullo s’era scocciato

d’esse sempre da Lesbia incornato,

la voliosa cocotte d’alto bordo,

che se lo ‘mbambolava come un tordo.

“Ragazzo, quanno versi er Falerno

riempi er calice de quello più bono,

come vole la legge de Postumia,

che è più ‘mbriaca dell’acino ‘mbriaco.

Ma tu, ACQUA, sei la rovina der vino:

ando’ te pare, ma te ne devi annà;

vattene tra li poveri astemi,

noi bevemo solo er vino puro.”

So’ tanti li poeti Greci e Latini

ch’ hanno cantato li mejo vini.

E pure Gesù, nun ce lo scordamo,

cambiò l’acqua in vino israeliano.

Nei momenti de gioia o de tristezza

Pe’ sta contenti o levà l’amarezza

NOI, che semo li fiji de’ l’Italici,

leviam e beviam li amati calici.

Edoardo Cipriani