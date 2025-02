CIAO LUIGI, UN BOSCO DI BANDIERE ROSSE PER L'ADDIO A SCACCIALEPRE







Un bosco di bandiere rosse, in viale Crispi, sotto la sede della Cgil, per salutare il passaggio di Luigi Scaccialepre, nel suo ultimo viaggio. Segretario provinciale del Sindacato Pensionati, Spi Cgil di Teramo. Scaccialpre era molto conosciuto, apprezzato e stimato per il suo impegno non solo dentro l’organizzazione ma anche dagli interlocutori con i quali si è confrontato negli anni. Luigi, conducente di autobus dal 1981, dipendente dal 1990 dell'Arpa (Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi) dove ha prestato servizio con la qualifica di autista, è stato eletto Responsabile del Dipartimento Politiche giovanili della Filt Cgil e componente della Segreteria Nazionale della Filt. Iscritto alla Cgil dal 1984, Scaccialepre è stato eletto nel 1997 Segretario della Filt Cgil di Teramo per poi diventare nel 2004 Segretario Generale della Filt Abruzzo.

Negli anni in cui le privatizzazioni iniziavano a mettere in discussione il servizio di trasporto pubblico, si distinse in tante battaglie, anche contribuendo alla costituzione dell’attuale società dei tra-sporti TUA, attraverso la fusione di Arpa con le altre società del trasporto pubblico abruzzese.

Rimase segretario della FILT regionale per due mandati fino al 2012. Di seguito fu eletto segretario organizzativo della CGIL di Teramo, un ruolo che ha esercitato fino al 2020, quando è stato eletto Segretario provinciale dello Spi.

Da dirigente del Sindacato Pensionati, Luigi ha dato un nuovo impulso a questa categoria, con un im-pegno diffuso e costante dentro il territorio, a sostegno di tutte le iniziative sociali che si prefiggevano di proteggere le parti più deboli ed emarginate della società, non solo i pensionati.