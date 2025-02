STIPENDI GONFIATI AL COMUNE DI TORTORETO, IL DIPENDENTE CONFESSA E CONSERVA PURE IL POSTO DI LAVORO

Ha ammesso, ha chiesto scusa e ha dichiarato di aver iniziato a restituire i soldi al Comune. A quanto pare è bastato questo per portare il giudice a ritenere insussistenti sia le esigenze cautelari sia il rischio di reiterazione del reato e per questo a respingere la richiesta di misura interdittiva dall'attività lavorativa fatta dalla Procura. E così, il dipendente dell'ufficio economato del Comune di Tortoreto che secondo l'accusa ipotizzata dalla Procura avrebbe gonfiato le sue buste paga con delle operazioni contabili attribuendosi di volta in volta soldi in più: secondo un primo conteggio di circa 80mila euro negli ultimi due anni ed indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato nell'ambito di un'inchiesta del sostituto procuratore Stefano Giovagnoni, conserva il posto di lavoro. il dipendente è stato solo trasferito in un altro settore del Comune stesso. Le indagini della Procura continuano e si allargano ad altre annualità in cui l'uomo potrebbe aver agito sempre aumentandosi l'importo degli stipendi. La notizia diffusa dal Centro oggi ci lascia senza parole.