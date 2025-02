ASSURDO / ERANO TRE LE MOLOTOV A PIAZZALE SAN FRANCESCO, UNA E' STATA LANCIATA DA UN QUATTORDICENNE, INDIVIDUATO E DENUNCIATO

E’ stato individuato e denunciato il ragazzino, perché di un quattordicenne si tratta, che ha lanciato la molotov ieri in piazza San Francesco. E non solo, perché erano tre le bottiglie incendiarie follemente preparate e pronte da lanciare.. Due sono state ritrovate nascoste in un cespuglio di piazzale San Francesco. La terza, accesa e lanciata, ha invece colpito un altro ragazzino, incendiandogli il giubbotto, non provocando danni più gravi, solo perché il ragazzo è riuscito a toglierselo subito. La rissa che ha visto contrapporsi una ventina di teramani e altrettanti vibratiani, tutti minorenni, era stata organizzata sui social, sembra per vendicare un torto subito da una ragazzina, ma la cosa è da chiarire. Quello che sconvolge, è l’età: si tratta di quattordici - quindicenni, che hanno deciso di risolvere una loro “questione” dandosi appuntamento per picchiarsi e, uno di loro, ha pensato di preparare tre molotov. Tre bottiglie incendiarie. Una vera e propria follia, che avrebbe potuto avere effetti più gravi, se non addirittura sfociare in tragedia.