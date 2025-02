FOTO/ SCONTRO AL SEMAFORO, AUTO DEI CARABINIERI FINISCE CONTRO UN PALO, FERITO GIOVANE MILITARE

Incidente stradale verso le 10,30 di oggi ad Alba Adriatica all'incrocio tra via Roma e via Mazzini nei pressi dell'ottica Guercioni. Per cause in corso di accertamento, una gazzella dei Carabinieri, si è scontrata al semaforo con un’utilitaria. Ad avere la peggio sarebbe stato un giovane militare, soccorso dagli operatori del 118. L’auto dei Carabinieri, dopo il contatto con la 500, si è scontrata contro un palo. Non è la prima volta che succede proprio in quel punto incidenti del genere. Il carabiniere sembra che abbia riportato una frattura alle gambe. Non rischia pericolo di vita così come gli occupanti della 500 sulla quale viaggiavano due coniugi. Sul posto il colonnello De Luca con il comandante di Alba Ceccagnoli. La dinamica sarà accertata dalla Polizia Locale intervenuta sul posto.