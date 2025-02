I TIFOSI: «NESSUNO SCONTRO SU CORSO SAN GIORGIO, SOLO UN MALINTESO DURATO 10 SECONDI, POI CONFRONTO PACIFICO»



Sui fatti di Corso San Giorgio, intervengono i tifosi teramani. Il Gruppo 15 luglio 1913, con una nota. spiega: «Nella giornata di ieri, sabato 1 febbraio, abbiamo organizzato un volantinaggio dí contro informazione, presentando la documentazione richiesta, per sensibilizzare la cittadinanza teramana sulla necessità di recupero e salvaguardia del glorioso stadio comunale. Come il sabato precedente ci siamo posizionati vicino al banchetto “avversario “ e attaccato il nostro striscione. In questo primo momento tra un consigliere comunale e un promotore del nostro volantinaggio c’è stato attrito dovuto ad un malinteso che in meno di 10 secondi si è esaurito. Se qualcuno non ci crede può eventualmente chiedere conferma al consigliere interessato che potrà sottoscrivere quanto detto». Nessuna aggressione, dunque. E ancora: «Dopo il momento di “tensione” ci siamo confrontati in modo serio e pacifico sul tema Delfico/Stadio per molto tempo e il loro banchetto così come il nostro volantinaggio è continuato senza problemi, uno al fianco dell’altro. Se fosse successo davvero qualcosa come sarebbe potuta andare avanti questa convivenza?»