VIDEO / ANGELONI: “MA CHI L’HA CHIESTA QUESTA PISTA CICLABILE IMPATTANTE E PERICOLOSA?

“Ma chi l’ha chiesta la pista ciclabile? Chi ha sentito l’esigenza di un’opera così impattante e, secondo me, pericolosa”? Resteranno senza risposta, di certo, le domande della consigliera comunale di Futuro In, Laura Angeloni, che ai microfoni di Certastampa commenta l’ultima opera del Comune, anzi: secondo la consigliera è “l’unica realizzata da un’amministrazione che fino ad oggi non ha realizzato nulla, se non appunto questa pista ciclabile… della quale mi chiedo quale sia il senso e chi l’abbia chiesta… perché si è deciso di spendere così tanti soldi, per un’opera impattante e pericolosa? All’uscita della rotonda di ponte San Gabriele ci si ritrova col cordolo davanti, pericolosissimo… “. La consigliera sottolinea anche come, per un progetto del genere, si sarebbe dovuta scegliere una soluzione ben diversa: “una pista lungofiume, non una fila di cordoli che sono una nuova cementificazione”.