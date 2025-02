L'EVENTO / DOPO 40 ANNI DI EROSIONE, OGGI SI SCRIVE UNA STORIA NUOVA PER LA COSTA TERAMANA



Saranno il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, alla presenza dei Sindaci di Martinsicuro, Alba Adriatica e Tortoreto, a tenere a battesimo, oggi alle 11, allo stabilimento Galliano di Alba Adriatica, l’avvio storico dei lavori contro l’erosione nel Teramano. Lavori che ricomprenderanno tutto il tratto che va da Villa Rosa Sud al Salinello, ovvero davanti tutte le spiagge di Villa Rosa sud, Alba Adriatica e Tortoreto. Intervento atteso da quarant’anni, come racconta nella nostra intervista Andrea Tommolini (video sopra), responsabile del “Movimento anti erosione Villa Rosa Sud - Alba Adriatica Nord”. Le tecnologie avanzate e le soluzioni innovative adottate, unite a un'attenta pianificazione territoriale, garantiranno non solo la sostenibilità degli interventi, ma anche un impatto positivo in termini di occupazione e competitività. Un evento storico, si diceva, che si deve all’impegno dell’assessore alle Infrastrutture e alla Difesa del Suolo, Umberto D’Annuntiis, che sottolinea: «Si tratta di un investimento, mai realizzatosi in passato, che consentirà la messa in sicurezza di tutta la costa abruzzese al fine di fronteggiare un fenomeno che sta procurando danni al nostro patrimonio infrastrutturale e all’economia turistica» Il progetto nasce a seguito dell’Accordo di Coesione siglato il 7 febbraio 2024, dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e dal Presidente della Regione, Marco Marsilio: ai Comuni della costa abruzzese sono stati destinati 74 milioni 105mila euro, volti alla realizzazione di opere di difesa della costa. Di tale finanziamento, il 46,02%, per un importo di 34 milioni 100mila euro sarà destinato ad opere di manutenzione delle barriere esistenti, il 38,72%, per un ammontare di 28 milioni700mila euro, alla costruzione di nuove opere ed il 15,26%, per 11 milioni 305mila euro, alla realizzazione di opere di protezione della ciclovia adriatica “Via Verde” sulla Costa dei Trabocchi.