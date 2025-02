VIDEO / COSì SARÀ LA NUOVA PALESTRA MAZZINI...



Così sarà la nuova Palestra Mazzini. Nel corso della conferenza stampa di bilancio sul lvoro svolto, della quale diamo notizia in altro aticolo, il Presidente della Provincia, Camillo D'Angelo ha svelato il progetto della nuova Mazzini che prevede la realizzazione di una palestra al chiuso a servizio del Liceo Delfico e del Convitto che non l’hanno mai avuta; uno spazio sportivo all’aperto e una sala polifunzionale con circa 200 posti. La Provincia ha chiesto alla Regione Abruzzo un comodato d’uso per 99 anni. L’Ente è in attesa degli atti ufficiali da parte della Regione i cui vertici politici e amministrativi si sono già impegnati ufficialmente; mentre per la Sala Polifunzionale sottostante la Biblioteca Delfico si è ancora in attesa della conclusione della procedura regionale per poterla riaprire.