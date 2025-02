TERAMANO VINCE 100MILA EURO CON UN 9 "DOPPIO ORO"

La fortuna bacia l'Abruzzo con il 10 e Lotto: come riporta Agipronews, è stato centrata una vincita da 100mila euro a Teramo nel concorso di sabato 1° febbraio 2025, grazie a un 9 “Doppio Oro”. Da segnalare, nella regione, anche 6.500 euro vinti ad Alano, in provincia dell'Aquila, 6mila euro a Chieti e 5mila euro a Castellalto. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 15,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 360,1 milioni da inizio anno.