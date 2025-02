MONTORIO, NUOVA GESTIONE PER LA PISCINA COMUNALE: ABRUZZO SPORT SI AGGIUDICA IL BANDO

Si è conclusa la gara per la gestione della piscina comunale di Montorio al Vomano. Ad aggiudicarsi il bando è stata la società Abruzzo Sport, che verserà al Comune un canone di 10.000 euro al mese.

“Siamo di fronte a un cambiamento epocale”. Commenta il sindaco Fabio Altitonante. “Rispetto alla precedente gestione, che versava un canone annuo di circa 6.000 euro, passiamo a un introito annuo di 120.000 euro. Questo dimostra che l’attrattività della nostra città oggi è completamente diversa rispetto agli anni scorsi. Investiremo ogni euro incassato per migliorare il centro sportivo, rendendolo un punto di riferimento per lo sport e il benessere della comunità”.

L’Amministrazione ringrazia l’operatore uscente per la gestione degli ultimi cinque anni e per aver ora saldato sia la TARI dal 2020 al 2024 sia il canone dei campi polivalenti dello stesso periodo, per un totale di circa 25.000 euro. Si ringrazia, inoltre, l’operatore uscente per la partecipazione al bando con un’offerta di circa 7.000 euro al mese, che testimonia il valore acquisito dalla struttura comunale.

In pratica l’operatore uscente ha offerto al mese quello che prima pagava in un anno.

La piscina riaprirà ufficialmente lunedì 17 febbraio. La segreteria, attiva presso la piscina, sarà aperta da lunedì 10 febbraio per informazioni e iscrizioni. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il numero 349 8678211.