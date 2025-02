ANCHE ANCARANO NELLA RETE "COSTRUIRE L'EUROPA CON I CONSIGLIERI LOCALI"

Anche il Comune di Ancarano aderisce alla rete “Costruire l’Europa con i Consiglieri locali” che lanciato dalla Commissione europea, crea una rete europea di rappresentanti politici ed amministratori locali finalizzata alla comunicazione sui temi europei sulla base di un’alleanza innovativa tra il livello di Governance Europeo e locale.

Il progetto consente agli Amministratori locali di lavorare insieme e di diffondere informazioni sui temi legati all’UE che riguardano i membri di ogni comunità locale. Contribuirà inoltre a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini ed a promuovere dibattiti su tematiche attinenti al futuro dell’Europa. Il fine ultimo è quello di sostenere la creazione di una vera e propria opinione pubblica di livello europeo.

“La Giunta Comunale ha inteso individuare il Consigliere Danilo Gatti come rappresentante del Comune di Ancarano all’interno della rete degli amministratori locali presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles, in considerazione della sua motivazione e disponibilità dimostrate verso la nostra Comunità. Siamo certi che anche in questa nomina, il suo impegno porterà importanti risultati per il nostro territorio, grazie al canale diretto che si potrà aprire con la Comunità Europea. Al Consigliere Danilo Gatti esprimo a nome dell’Amministrazione Comunale i migliori auguri di buon lavoro - dichiara il Sindaco Pietrangelo Panichi”

“Sono onorato di questa nomina - dichiara il Consigliere Comunale Danilo Gatti - e consapevole dell’impegno di promuovere sul nostro territorio e presso la sede Europea, le politiche attive che rispondano a reali esigenze della nostra Comunità. Desidero ringraziare il Sindaco, la Giunta Comunale ed i miei colleghi Consiglieri Comunali del Gruppo Civica Ancaria che hanno ritenuto il mio profilo, di amministratore locale, idoneo per svolgere questo importante compito”.