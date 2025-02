VIDEO/ UNA STRADA IMMERSIVA COLLEGHERA' I PRATI ALL'AUTOSTRADA, L'EX MEDIOCREDITO DIVENTA CENTRO GIOVANILE E IN PROVINCIA VIAGGERANNO LE PRIME AUTO... DA SOLE



«Sarà una strada immersiva nella natura, panoramica, piacevole anche solo nel percorrerla… una strada nuova, non una replica della Statale 80» Non vuole svelare molto, sulla strada che collegherà i Prati di Tivo al casello dell’autostrada, il Presidente della Provincia, Camillo D’Angelo, ma parla di un progetto che sarà non solo innovativo, costituendo la base di un vero e proprio rilancio della stazione sciistica teramana. E non è l’unica strada con un progetto “di visione”, quella dei Prati, visto che il Presidente D’Angelo punta a fare della nostra provincia la prima in Italia ad avere una strada “intelligente”, adatta al transito delle auto a guida autonoma, Nell’attesa, un progetto per i giovani: l’ex Mediocredito di Piazza Garibaldi diventerà un centro di aggregazione giovanile, quanto mai importante in questo momentio storico della nostra città