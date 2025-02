ORGANIZZO' UNA SPEDIZIONE PUNITIVA CONTRO RAGAZZI TERAMANI, ARRESTATO EXTRACOMUNITARIO



Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Teramo hanno arrestato e portato a Castrogno un extracomunitario, ritenuto responsabile a vario titolo di “rissa aggravata e lesioni personali”. Il provvedimento, che scaturisce da articolata attività investigativa, ha consentito di acclarare che l’indagato, la sera del 19 dicembre, in pieno centro storico, dopo aver discusso con due ragazzi teramani per futili motivi, aveva radunato un gruppo di connazionali ed era andato allo scontro, aggredendo ferocemente alcuni ragazzi teramni con violenti calci e con una bottiglia di vetro in frantumi, provocando lesioni.