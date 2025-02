AZIENDA TERAMANA PROTAGONISTA STASERA DEL BOSS IN INCOGNITO

È stata la Sedima di Corropoli, la protagonista della puntata del “Boss in incognito” in onda questa sera su Raidue. Brand famoso nel mondo del jeans, la Sedima fashion hub di Corropoli, è un’azienda che raccoglie un già famoso brand di abbigliamento denim, Don the Fuller, poi una lavanderia industriale come Fimatex e un ricamificio. Un vero e proprio hub della moda, partito dalla provincia di Teramo per ritagliarsi un posto tutto suo nel mondo del fashion. A vestire i panni del boss in incognito, è stata la giovane Chiara Iachini, direttrice commerciale dell'azienda Don The Fuller. La storia della Don The Fuller, legata alla Sedima Fashion Hub di cui è socia la stessa Chiara Iachini, inizia negli anni 80. Dai jeans al denim passando per l’attenzione alla produzione sostenibile. Nella puntata condotta da Max Giusti la boss in incognito, trasformata nella disoccupata Silvia da Atri, affianca i dipendenti nei vari settori dell’azienda, ascoltando le loro storie