AAA CERCASI QUATTORDICI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, PRESTO IL CONCORSO



Saranno quattordici gli agenti di Polizia Locale che il Comune di Montesilvano conta di assumere entro la prossima estate. Il concorso, che porterà appunto all’individuazione dei nuovi rinforzi, dovrebbe essere bandito entro febbraio. Il Corpo della Polizia Locale conta già un organico di trentacinque agenti, ma il comandante Nicolino Casale punta a coprire i tre turni, quindi ha chiesto all’amministrazione comunale la possibilità di aumentare la truppa, per poter garantire una maggiore presenza e una più elevata sicurezza per i cittadini. Con questo nuovo concorso, il comune di Montesilvano, che ha più o meno gli stessi abitanti di quello di Teramo, ma con un territorio molto minore: 23 chilometri quadrati contro 152, avrà dunque una cinquantina di agenti in servizio, rispetto ai 29 in divisa a Teramo. Pensiamoci quando parliamo di sicurezza in città