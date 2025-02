I LETTORI CI SCRIVONO / CHE FINE HANNO FATTO LE STRISCE A VILLA MOSCA?



Che fine ha fatto la segnaletica di Villa Mosca? Quella orizzontale, le strisce sulla strada, dove sono? La situazione è particolarmente seria nella zona che va dal Conad all’ingresso dell’ospedale, dove ormai non si vede più nulla, è tutto sbiadita. Colpa anche degli scavi dell'Enel e della fibra, che hanno martoriato l'asfalto, e dopo le "chiusure" nessuno è venuto a ridipingere le strisce. E non solo, anche nelle strade appena riasfaltate non c’è alcuna segnaletica orizzontale.