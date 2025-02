CAMPLI VA ALLA BIT E PRESENTA IL TURISMO IN REALTA' VIRTUALE



Campli compie un passo decisivo verso l’innovazione turistica con il lancio del nuovo sistema di immersione VR 360°, un’esperienza unica che permetterà a visitatori e appassionati di storia di esplorare il patrimonio artistico della città in modo totalmente immersivo. Il progetto sarà presentato in anteprima alla prestigiosa vetrina della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano 2025, alla quale il borgo farnese sarà presente il 9 e 10 febbraio prossimi.

Attraverso il portale VisitCampli.it e dispositivi VR, sarà possibile visitare virtualmente la Scala Santa, la Cripta della Cattedrale di Santa Maria in Platea e il sito archeologico di Campovalano, grazie a un itinerario narrato e arricchito da effetti audio e musicali, che renderanno l’esperienza coinvolgente ed emozionante.

“Vogliamo offrire a tutti la possibilità di scoprire la bellezza e la storia di Campli – spiega il sindaco Federico Agostinelli – anche a chi non può visitarla fisicamente. Grazie alla tecnologia VR, il nostro patrimonio diventa accessibile ovunque, eliminando barriere e aprendo nuove opportunità di fruizione.”

L’innovativo sistema potrà essere utilizzato direttamente presso l’Ufficio del Turismo di Campli offrendo un’esperienza immersiva a 360°. Ma la tecnologia sarà fruibile anche da casa, con diverse modalità: tramite caschi virtuali per un’immersione totale; con visori cardboard inserendo il proprio smartphone per simulare il virtuale e su smartphone o pc, muovendo il dispositivo oppure il mouse per esplorare gli ambienti a 360°. In un’ottica di accessibilità universale, tutti i video immersivi sono arricchiti da una voce narrante e accompagnati da musica evocativa, per guidare il visitatore attraverso i tesori di Campli. Inoltre, per garantire la piena inclusione, sono stati realizzati anche video in LIS (Lingua dei Segni Italiana), permettendo a chiunque di vivere l’esperienza in modo completo e coinvolgente.

“Grazie alla realtà virtuale, la storia e la cultura di Campli diventano un’esperienza aperta a tutti – aggiunge l’assessore al Turismo Melissa Galli – Un progetto che unisce tradizione e innovazione, ampliando la possibilità di scoperta del nostro territorio senza limiti. Caratteristiche fondamentali di questo progetto sono l’accessibilità e la sostenibilità, poiché le soluzioni digitali riducono l’impatto ambientale e migliorano la fruibilità dei luoghi della cultura, anche per le persone con disabilità o difficoltà motorie”.

Con questa iniziativa, nata grazie al Fondo Regionale della Montagna con il supporto della Regione Abruzzo, Campli si proietta come una città che guarda al futuro, valorizzando il proprio patrimonio con strumenti digitali all’avanguardia per rendere la bellezza del borgo accessibile ovunque e a chiunque.