VIDEO / ECCO CHE SUCCEDE ALLE AMBULANZE SULLO STRADONE: ASSURDO SLALOM TRA AUTO E CORDOLI DELLA NUOVA CICLABILE



Molti, nelle ultime settimane, da quando è iniziata la realizzazione dell’assurda nuova pista ciclabile coi cordoli, si sono chiesti cosa sarebbe potuto succedere in caso di passaggio di un’ambulanza o dei Vigili del Fuoco. Se, fino all’arrivo dei cordoli, bastava accostare a destra e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, adesso nessuno può più accostare e, in mezzo, tra le due corsie, non c’è spazio a sufficienza. L’unica soluzione possibile, è quella che abbiamo documentato oggi in questo video, con le due file di traffico che si fermano e creano un corridoio per il passaggio, costringendo l’ambulanza prima all’attesa che si fermino le due corsie, poi ad uno slalom. Ma si perde tempo. E il tempo è vitale, in questi casi. Intanto, ci si continua a chiedere a cosa serva questa sproporzionata pista ciclabile, costata 3,4 milioni, in una città nella quale pochissimi vanno in bicicletta.