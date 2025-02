BIM/ SI E' DIMESSA OGGI LA VICE SINDACO DI CANZANO: BENEDETTA DI GIUSEPPE

Si è dimessa nella tarda mattinata di oggi dalla Giunta del Bim, il vice sindaco di Cazano: Benedetta Di Giuseppe. Con questa dimissione salgono a due le donne che erano in giunta e che hanno lasciato: ad inizio anno aveva fatto la stessa cosa, Gioia Maria Di Biagio di Castel Castagna. Ora si attende la nomina diretta in Giunta con le relative sostituzioni. L'assemblea invece per l'approvazione del bilancio si terrà a fine mese di febbraio.