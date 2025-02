L’EXTRACOMUNITARIO ARRESTATO PER LA SPEDIZIONE PUNITIVA AVEVA OCCUPATO ABUSIVAMENTE, CON ALTRI, UNA CASA SFOLLATA PER IL SISMA

L’arresto dell’extracomunitario, che aveva organizzato una spedizione punitiva in piazza Martiri, è avvenuto in via Giovanni XXIII in un appartamento delle palazzine ATER, attualmente disabitate perché rese inagibili dal sisma, che lo straniero aveva occupato senza averne titolo. Nel corso dell’attività di indagine, sono stati rintracciati ed identificati altri individui stranieri, occupanti abusivi dello stabile, sul conto dei quali sono in corso accertamenti circa la loro regolare posizione sul territorio Nazionale e indagini per appurare eventuali reati nell’occupazione abusiva dell’ immobile.