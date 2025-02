AIUTI UMANITARI, PARTE UN CONTAINER DA TERAMO PER LA REPUBBLICA DI CUBA

Il 29 gennaio è par/to da Teramo il container con la raccolta solidale per la Repubblica di Cuba organizzata dall’Associazione di Amicizia e Solidarietà Socialcuba e dalla FILT-CGIL Abruzzo e Molise con il contributo del Consorzio BIM. L’inizia/va, denominata Juntos se puede e giunta alla sua sesta edizione, vede la collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Cuba in Italia, rappresentata da S.E. Mirta Granda Avheroff in visita a Teramo lo scorso autunno ospite dell’associazione. Il materiale componente l’invio che ammonta a 11.610 kg – 67 metri cubi – è stato trasferito al Porto di Livorno dove verrà imbarcato mercoledì 5 febbraio ed arriverà a Cuba nel mese di marzo, direNo nella CiNà di Ciego De Avila. La donazione è des/nata agli uffici dei Servizi Sociali, all’Ospedale Provinciale, alla Scuola dello Sport e a due scuole primarie, l’is/tuto Ricardo Perez e l’is/tuto 28 de Enero; l ’invio dell’ingente quan/ta/vo di aiu/ è stato possibile grazie ad una capillare raccolta che ha visto protagonis/ en/, aziende private e singoli ciNadini che si sono adopera/ per fornire sostegno e beni di prima necessità alla popolazione cubana. ANrezzature ospedaliere, ausili per la deambulazione, materiale per la didaRca ed abbigliamento sono tra i materiali dona/ in oltre sei mesi. “La Filt Cgil Abruzzo Molise ha costantemente sostenuto la collaborazione con Socialcuba, impegnandosi con spirito di solidarietà” dichiara Aurelio Di Eugenio, segretario della FILT-CGIL Abruzzo e Molise, “tale impegno proseguirà in quanto riteniamo che la solidarietà sia un valore universale. Crediamo fermamente nei principi della gius/zia sociale e promuoveremo inizia/ve concrete a supporto di chi versa in situazioni di bisogno”. “Il 14 febbraio 2025 Socialcuba celebra il 21esimo anno di aRvità” afferma Lanfranco Lancione, presidente dell’Associazione di Amicizia e Solidarietà Socialcuba “in oltre due decenni l’associazione ha sviluppato numerosi progeR con il Ministero dell’Educazione e con il Ministero della Salute Pubblica della Repubblica di Cuba. Sei i container e dieci gli invii di aiu/ che negli anni sono sta/ trasmessi alla popolazione cubana, tra cui ricordiamo i quaNro autobus, dismessi dall’ARPA, e dona/ al Ministero della Cultura. Siamo orgogliosi di poter contribuire alla resistenza eroica di un popolo che da più di 60 anni è soggeNo al blocco economico-finanziario imposto ingiustamente dagli Sta/ Uni/ di America.” L’inizia/va solidale ha visto la partecipazione del Sindaco della CiNà di Teramo, della Giunta e del Presidente del Consiglio teramano che hanno donato in segno di pace ed amicizia con il popolo cubano una incubatrice neonatale. “Il diriNo alla salute” conclude Lancione “è un principio inderogabile della persona, pertanto ringraziamo il Nursind di Teramo e l’AISM, sezione di Teramo, che con le la loro preziosa collaborazione, hanno permesso di donare un defibrillatore e una sedia a rotelle eleNrica.” Al suo arrivo a Cuba il container con gli aiu/ umanitari sarà accolto da una delegazione di Socialcuba che si occuperà della distribuzione del materiale trasmesso da Teramo in sinergia con i rappresentan/ della ciNà di Ciego de Avila.