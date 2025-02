PSYCOSÌ / TRE SINDACI, TRE CITTÀ, TRE PROFILI PSICOLOGICI

Tre sindaci. Tre città. Tre uomini. Tre profili psicologici. Sono Carlo Masci, Pierluigi Biondi e Diego Ferrara, i protagonisti oggi dell’analisi del Dottor De Berardis lpubblicata da oggi sul sito psycosì.it. la “rubrica semiseria di psicologia” inventata e curata dalla giornalista teramana Bianca Sortino, con la partecipazione “scientifica” del Dottor Domenico De Berardis, psichiatra, primario di Salute mentale dell'ospedale Mazzini di Teramo. Dopo il profilo del Presidente della Regione Abruzzo, quello del Primo Cittadino di Teramo, Gianguido D’Alberto. quello del Vescovo di Teramo - Atri, Lorenzo Leuzzi, quelli delle città abruzzesi, del Gran Sasso e dell’UniTe, oggi tocca ai tre Sindaci degli altri capoluoghi abruzzesi. Ogni settimana, Psycosí offre un’analisi psicologica, svelando di ogni personaggio caratteristiche e dinamiche. Attraverso un linguaggio chiaro e comprensibile, anche per chi non ha conoscenze specifiche del settore, la testata offrirà un prezioso strumento di informazione e consapevolezza sui temi della psicologia applicata a personaggi pubblici, istituzioni ed elementi spesso dati per scontati ma che, invece, condizionano la quotidianità.