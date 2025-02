SFONDA UN MURO, RUBA CENTINAIA DI EURO... MA LO TROVANO NEL BAR VICINO A GIOCARSI TUTTO IN GRATTA E VINCI



Non è certo un genio del male, il ladruncolo che, dopo aver aperto un buco nella parete della scuola di musica Icarus, dell’Aquila, è entrato nella saletta riservata allo studio della batteria, per poi rubare dalla cassa poche centinaia di euro. Non è un genio del male perché, una volta scoperto il buco nel muro, il presidente e il direttore della scuola, hanno visionato le telecamere di sicurezza, scoprendo il volto del ladro. Poi, prima di chiamare i carabinieri per fare la denuncia, hanno deciso di andare a prendere un caffè, nel bar più vicino dove, incredibile ma vero, ad un tavolino, ancora sporco dell’intonaco e del cemento del muro sfondato, c’era proprio lui, il ladro, impegnatissimo nello spendere tutti i soldi rubati tentando la fortuna al gratta e vinci. Sembra che avesse anche vinto una piccola somma. Di certo, ha “vinto” una denuncia.