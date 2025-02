I LETTORI CI SCRIVONO / GUARDATE COME LE FANNO LE PISTE... DOVE IN BICICLETTA CI VANNO TUTTI



Salve, queste sono le piste ciclabili di Cesena, dove le biciclette sono molte, ma molte più di quelle di Teramo. Qui i cordoli sono più bassi e, all'occorrenza, sono "sormontabili" da un'auto, al limite per far spazio all'ambulanza. E sono bianchi, su una pista rossa, quindi più che visibili, non grigi sul grigio.