DONNA INVESTITA SULLE STRISCE PEDONALI A PIAZZALE SAN FRANCESCO

E' stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, in piazzale San Francesco a Teramo. L'uomo di una settantina di anni a bordo di una Yundai i 10 non l'ha vista accecato dal sole, così ha detto alla Polizia Locale intervenuta sul posto insieme ai sanitari del 118. La donna è stata immediatamente soccorso. Era lucida anche se accusava un forte mal di testa. Di notte, invece, non si vede quasi nulla essendo l'illuminazione carente.