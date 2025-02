IL CONSORZIO SHOPPING / «PERCHE' IL SINDACO NON NOMINA IL DIRIGENTE TECNICO»

Lo scrivente Consorzio manifesta nuovamente la propria delusione per la “non gestione” del Sindaco di

Teramo, il quale dopo 6 anni e mezzo di mandato persevera nel rinviare le proprie necessarie decisioni, a

tutto danno dell’intera città.

Davvero incredibile dover constatare che l’Area amministrativa più cruciale del Comune, ovvero quella

delle Opere Pubbliche e della Manutenzione, quella preposta – per intenderci – ai lavori di

urbanizzazione, alle strade, all’illuminazione, alla protezione civile e gestione delle emergenze, alla

manutenzione del verde pubblico, alla mobilità, traffico e viabilità, alla gestione degli impianti sportivi,

sia priva di un proprio dirigente dalla fine dell’anno 2024, senza essere riusciti a garantire la necessaria

continuità dirigenziale in settori chiave dell’Amministrazione.

La predetta Area è stata affidata ad interim ad altro Dirigente dell’Ente, nelle more dell’espletamento

della selezione pubblica che dovrebbe consentire al Sindaco di nominare un nuovo dirigente a tempo

determinato.

Incidentalmente, vorremmo segnalare che varie gravi problematiche sono state gestite dall’Area tecnica in

questione: dal contratto dei parcheggi a raso con la Easy Help che ha prodotto sicuramente un danno alla

fruizione del centro storico, alla questione della locazione dell’ex esercizio commerciale “Sottosopra” che

ha causato centinaia di migliaia di euro di esborsi a carico del bilancio comunale, dalla vicenda del PEF

dello Stadio Bonolis con le note conseguenze, all’attuale realizzazione della pista ciclopedonale su Via

De Gasperi e Via Po che ha peggiorato di parecchio la transitabilità sull’ex Stradone, solo per citare

esempi eclatanti.

Questo per sottolineare come sia fondamentale individuare una figura competente e all’altezza del ruolo

delicato e impattante sulla vivibilità della città.

Sui giornali, settimane fa, si sono rincorsi i plausibili nomi del dirigente da nominarsi a cura del Sindaco,

ma incredibilmente la questione si trascina senza un finale, senza un nome, senza una guida titolare

dell’Area più sensibile per la vitalità di Teramo.

Ci permettiamo di suggerire al primo cittadino di essere particolarmente accorto sulla scelta del

nominativo, perché cedere a pressioni politiche o di bottega potrebbe rivelarsi ulteriormente dannoso per

il futuro della città.

D’Alberto dimostri di avere il coraggio di uscire dagli schemi della politica locale e di optare per una

soluzione qualificata che possa lavorare liberamente e unicamente per il bene della comunità.



Il Consorzio Shopping in Teramo Centro

La Presidente Franca Labrecciosa