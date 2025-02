PREFETTURA / LA DOTTORESSA DI SILVESTRO PROMOSSA VICARIO AD ASTI

La dott.ssa Roberta Di Silvestro, Viceprefetto e Dirigente dell’Area I Ordine e Sicurezza

Pubblica della Prefettura di Teramo, lascerà Teramo per assumere l’incarico di

Vicario presso la Prefettura di Asti.

Entrata in carriera nell’ottobre del 1994, ha svolto funzioni dirigenziali presso la

Prefettura di Bergamo fino al 2005, anno in cui ha preso servizio nella Prefettura di

Teramo come Capo di Gabinetto.

Nel corso della carriera, la dott.ssa Di Silvestro ha ricoperto numerosi incarichi quale

commissario straordinario e prefettizio e sub commissario presso Amministrazioni

comunali, come da ultimo l’esperienza commissariale di Pineto. Presidente di

Commissioni Elettorali Circondariali e componente di Commissioni per l’espletamento

di concorsi, gruppi di lavoro e pianificazione. Rilevanti, inoltre, le numerose attività di

collaborazione nella gestione delle numerose emergenze che hanno sconvolto il nostro

territorio come gli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, l’emergenza neve e l’emergenza

pandemica.

A Teramo ha ricoperto anche le funzioni di dirigente reggente dell’Area II -

Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie,

dell’Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali, contenzioso e

rappresentanza in giudizio, dell’Area IV – Tutela dei diritti civili, cittadinanza e

immigrazione e di Viceprefetto Vicario reggente.

Il Prefetto Stelo: “Ringrazio l’amica Roberta per ciò che ha dato a questa Prefettura,

per l’attività svolta e per l’altissima professionalità e le non comuni doti umane. Rivolgo

a lei i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo incarico ed i migliori auspici per la

carriera”

.