VIDEO-FOTO/ MARCELLO OLIVIERI (TERAMO VIVI CITTA') HA PRESENTATO DUE ESPOSTI CONTRO LA CICLABILE: "E' PERICOLOSA, VA RIMOSSA"

Questa mattina l'associazione Teramo Vivi Città ha inviato un esposto, al vice sindaco Stefania Di Padova e alla Polizia locale di Teramo, per ragioni di sicurezza stradale riguardante l'area cantiere della pista ciclabile. Il tratto interessato è compreso tra via De Gasperi e via Po. Nei prossimi giorni, sempre per la pista ciclabile, verrà presentata anche una denuncia alla Procura della Repubblica. "Sulla regolarità della ciclabile vogliamo il parere di persone autorevoli e competenti. Abbiamo perso fiducia in questa amministrazione, sopratutto in chi pensa più ai selfie che al bene comune", dichiara Marcello Olivieri presidente di T.V.C.