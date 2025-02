VIDEO/ L'EX ASSESSORE VALDO DI BONAVENTURA: "E' UNA CICLOVIA SBAGLIATA E PERICOLOSA, VIA PO E' COMPLETAMENTE FUORI MISURA", E C'E' CHI PENSA AD UNA PROTESTA ...

Contro la ciclovia si scaglia anche l'ex assessore Valdo Di Bonaventura che si dice certo del fatto che la Ciclovia va rimossa perchè pericolosa, soprattutto quella in via Po che non risponde assolutamente a nessuna norma logica e di misurazione. I cittadini, invece, si stanno "organizzando" per una protesta collettiva contro questo progetto che proprio non piace a nessuno.