PISTA CICLABILE SOTTO INCHIESTA, LA POLIZIA LOCALE ISPEZIONA IL CANTIERE E VERIFICA TUTTO

Qualcosa si muove. Dopo gli articoli di stampa e i vari esposti (in particolare quelli del consigliere Luca Corona) oggi la Poliza Locale ha avviato un’ispezione sul cantiere della nuova pista ciclabile. Un’ispezione finalizzata, presumibilmente, alla verifica di tutte le normative, anche e soprattutto in materia di riparto delle misure e delle norme che regolano la realizzazione di queste piste ciclabili. “La ciclovia rientra nel Pums, ma si è deciso di presentare alla città tutta la parte relativa a ai parcheggi a alla mobilità - spiega dal canto suo l’assessore Filipponi - e sulla regolarità del lavoro, la Polizia stradale ha già verificato ed è tutto in regola”. L’assessore Filipponi preannuncia anche, per i prossimi giorni, l’arrivo di una nota ufficiale del Comune che “spiegherà la valenza dell’opera, che per ora è ancora un cantiere, ma rientra nelle politiche europee della mobilità sostenibile.