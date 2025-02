RUBA 1500 EURO IN UNA MACCHINA IN SOSTA. ARRESTATO DOPO DUE MESI

Ad Alba Adriatica è stato arrestato un ventisettenne ritenuto presunto responsabile del reato di rapina impropria. Il 30 dicembre scorso, una coppia aveva lasciato parcheggiata la propria autovettura sulla strada e, un attimo dopo un uomo dopo aver infranto il vetro dell’auto aveva rubato una borsa che conteneva 1.500 euro in contanti . I derubati, che si trovavano nelle vicinanze ed avevano visto l’accaduto, hanno cercato di fermare l’uomo che li ha spintonti facendoli cadere per terra e guadagnandosi la fuga. I Carabinieri sono arrivati all’individuazione del presunto responsabile grazie alle testimonianze raccolte sul posto e ai filmati delle telecamere presenti nel luogo del fatto. L’arrestato è stato condotto in carcere a Teramo.