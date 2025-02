PICCHIA LA CONVIVENTE E FINISCE IN MANETTE

Arrestato un trentenne ritenuto presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della convivente. I fatti risalgono alla fine del mese di gennaio quando la donna si è rivolta ai carabinieri dopo un’aggressione perpetrata dal convivente e per la quale è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari dell’Ospedale di Sant’Omero. A seguito di ciò è stato attivato il. “Codice Rosso” e le indaginii hanno portato il presunto autore in carcere.