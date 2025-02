LA STRAORDINARIA STORIA DI DUE GENITORI TERAMANI E DEL LORO AMORE... A TRE DIMENSIONI



La vita, a volte, è un gioco bislacco. Quando meno te l’aspetti, ti pone delle sfide imprevedibili. Quasi impossibili. E sono quelle sfide, che ti definiscono come persona, come essere umano. Come genitore, anche. Perché a volte quelle sfide hanno gli occhi e il sorriso di un bambino, e allora diventano molto più che una sfida, diventano una scommessa col destino.

Perché non è vero che il destino è già scritto, anzi: il destino te lo puoi scrivere da solo.

O magari, come nel caso di due giovani genitori teramani, Elisa e Fabio, il destino te lo puoi stampare, dimostrando che l’amore è un sentimento a tre dimensioni.

Tutto è cominciato quando, da genitori, hanno dovuto affrontare una “neurodivergenza” e hanno deciso di farlo costruendo, letteralmente, le “armi” necessarie. Quelle armi sono i “fidget toys”, quelli che gli psicologi identificano come strumenti di auto-regolazione dello stress, che soddisfano il bisogno di movimento, aumentando nello stesso tempo la capacità di concentrazione. Il primo “fidget toy” è stato un meraviglioso lucertolone giallo, piacevole al tatto, stimolante per i sensi, coi suoi movimenti, i suoi suoni, il suo essere “vivo”.

Non avrebbero mai immaginato che, in poco tempo, quel serpentone avrebbe avuto altri compagni, in un piccolo fantastico zoo, e che quella stampante sarebbe diventato un piccolo esercito di sette stampanti, il cuore produttivo di un’impresa, che non poteva non chiamarsi “Made for love” e che ha generato un brand, “3D Made”. Ed ecco che la scommessa col destino s’è fatta sogno, un sogno che Elisa e Fabio, entrambi impegnati in altri lavori, coltivano di notte, dalle 9 di sera fino alle 3 del mattino, per produrre quei meravigliosi giocattoli che poi, attraverso il sito www.3dmade.it, faranno la gioia di altri bambini, ma anche di adulti, e non solo.

Perché i loro fidget toys non servono solo a scuola, dove molti bambini trovano difficoltà a concentrarsi durante le lezioni; ma servono al lavoro, dove gli adulti possono usarli per rilassarsi durante lunghe riunioni o attività che richiedono una concentrazione continua; servono infine a casa, perché sono perfetti per momenti di relax o mentre si guarda la televisione, si legge o si svolgono attività di svago.

Per tutto, per tutti.

Per amore.