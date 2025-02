IL CENTRO FA UN'ALTRA VITTIMA: CHIUDE ANCHE "D.O.P." SU CORSO SAN GIORGIO: «LA POLITICA NON AIUTA»

E' un cartello sulla vetrina a segnare il nuovo colpo inferto al commercio teramano, sempre più sofferente per la scarsa attrattività del Centro Storico. Un cartello che non lascia spazio al dubbio: « ORA TOCCA A NOI... La crisi economica, i continui lavori che ci circondano e una politica che non aiuta... ci vede costretti ad una pausa... D.O.P. TERAMO CHIUDE IL 28 FEBBRAIO». La vetina teramana che si spegne è quindi quella di D.O.P. (diffusione organizzata produzioni) un brand che fin dal 1992 produce abbigliamento classico e sportwear da Uomo prevalentemente, selezionato dalla grande tradizione artigianale Italiana. I punti di forza D.O.P., come recita il sito aziendale, «.. sono la continua ricerca di prodotto, la continua immissione di articoli nuovi tutte le settimane e il rapporto qualità prezzo imbattibile..». Punti di forza che nulla hanno potuto contro il "punto di debolezza" rappresentato dalla crisi del centro storico di Teramo.