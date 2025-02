FOTO/ TERAMO VIVI CITTA': "SBUGIARDATO L'ASSESSORE FILIPPONI SULLA CICLOVIA"

Torna all'attacco della ciclovia Marcello Oliveri che in una nota scrive: "Dopo l'esposto presentato da Teramo Vivi Città nel cantiere, per la ciclabile, di via De Gasperi e via Po si corre ai ripari. Oggi nell'area cantiere sono comparsi i delineatori flessibili di corsia, oltre alla striscia adesiva gialla per segnaletica orizzontale. Queste misure di sicurezza stradale per cantieri temporanei, previste dalla legge, dovevano essere attuate all'apertura del cantiere e non quasi alla fine dei lavori e dopo un esposto. Le foto parlano chiaro, fino al 4 e 5 febbraio l'area cantiere non era a norma. L'assessore Filipponi prima di avventurarsi nel lancio di palloni, dovrebbe assicurarsi che questi non gli rimbalzino contro. I cittadini vanno rispettati e non presi in giro", dichiara Marcello Olivieri presidente di T.V.C.".