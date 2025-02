TOUR PROMOZIONALE DELL'ESERCITO IN ABRUZZO, TAPPA AL CENTRO COMMERCIALE GRAN SASSO

Il Comando Militare Esercito “Abruzzo-Molise” sarà impegnato, dal 7 al 9 febbraio, in un tour itinerante dedicato alla promozione dei concorsi per l’ingresso nell’Esercito Italiano, con particolare attenzione alla selezione per Volontari in Ferma Iniziale 2025 (VFI).

Il Tour promozionale abruzzese inizierà il 7 febbraio nel Centro Commerciale “Lanciano” per proseguire con la seconda tappa il giorno 8 febbraio presso il Centro Commerciale “Megalò” e concludersi il 9 febbraio nel Centro Commerciale “Gran Sasso”.

Visitando gli Info-point dell’Esercito Italiano, i giovani potranno ricevere informazioni sui concorsi, sulle opportunità di carriera e sulle modalità di arruolamento. Una novità esclusiva del Tour sarà la possibilità di presentare direttamente in loco la propria candidatura per Volontario in Ferma Iniziale, avvalendosi dell’ausilio di personale militare altamente qualificato.

Possono presentare la domanda d’arruolamento i giovani di età compresa tra i 18 e 24 anni non compiuti, che dovranno avere al seguito le credenziali digitali SPID o la Carta d’Identità Elettronica con relativi PIN e PUK.

L’Esercito rappresenta una scelta di vita all’insegna di valori, addestramento e tecnologia, con prospettive di crescita professionale e personale.