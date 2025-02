PISTA CICLABILE / CORONA: «DOPO IL MIO INTERVENTO, IL COMUNE CORRE AI RIPARI»





«Dopo la mia pec con la richiesa di verifica della segnaletica in via De Gasperi ai sensi del Codice della Strada, il comune corre ai ripari e sistema i birilli». Il Consigliere Luca Corona sottolinea l'affanno con il quale l'amministrazione stua gestendo questa situazione.

Ieri avevo scritto al Comandante dei Vigili: «Non è stata predisposta adeguata segnaletica di cantiere, sia orizzontale che verticale, come previsto dal D.M. 10 luglio 2002 e dal Codice della Strada che impone l'obbligo di garantire una corretta informazione agli utenti della strada in presenza di lavori. La carreggiata è stata ristretta a seguito dell'installazione di cordoli in cemento su entrambi i lati per la pista ciclabile, ma la segnaletica orizzontale e verticale esistente non è stata adeguata alla nuova configurazione della strada. Alla luce di quanto sopra, e ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, che impone agli enti proprietari della strada di garantire sicurezza e manutenzione, si richiede un intervento urgente di verifica da parte della Polizia Municipale e Polizia stradale, al fine di accertare eventuali irregolarità e disporre le necessarie modifiche per garantire il rispetto della normativa vigente». E oggi, dopo l'ispezione della Polizia Locale. sono comparsi i birilli in mezzo alla strada.