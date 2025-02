I LETTORI CI INVIANO VIDEO / ADESSO COI BIRILLI, L'AMBULANZA PASSERA' DALLO SLALOM AL... BOWLING





Buongiorno, passo per lavoro molte volte al giorno in via Po - via De Gasperi, facendo le mie consegne, e devo dire che è sempe un'emozione nuova, non si sa mai quello che troveremo: un giorno un cordolo, un giorno due, un giorno l'ambulanza che fa lo slalom e...il giorno dopo una fila di birilli, così adesso l'ambulanza invece che fare slalom, giocherà a bowling...

