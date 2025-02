I LETTORI CI SCRIVONO / CHI (NON) LA PULISCE LA PISTA CICLABILE?

Buonasera, vi mando due foto della nuoa ciclabile, ma non per criticare i cordoli, perché quello l'hanno già fatto in tanti, e neanche per criticare l'opera, perché quello lo facciamo tutti. Mi chiedo solo: chi deve pulirli... e perché non lo fa? Basta vedere quello succede coi manifesti 6 x 3, che diventano vecchi, si rompono e cadono, proprio sulla famigerata pista ciclabile. Poveri ciclisti...



...e poi quando piove, cioè quando l'acqiua porta tutta la sporcizia?

non basta farla una pista ciclabile, bisogna anche tenerla bene...