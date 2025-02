RITROVATA MORTA A CITTADUCALE LA SIGNORA SPINA SANTA SCOMPARSA LUNEDI SCORSO

E' stata ritrovata morta Spina Santa, la donna di 77 anni scomparsa lunedi scorso. Il corpo senza vita dell’anziana è stato rinvenuto a Cittaducale, in provincia di Rieti. La donna era uscita dalla sua abitazione in via Cavour 12, a Sant’Egidio alla Vibrata, lunedì matina intorno alle 9.30, a bordo della sua Fiat 600 celeste. Da quel momento si erano perse le sue tracce, facendo scattare immediatamente l’allarme. Le ricerche, condotte dalle forze dell’ordine con il supporto di volontari e unità cinofile, si erano estese tra Abruzzo, Lazio e Marche, portando anche a un appello alla trasmissione "Chi l'ha visto?" nella speranza di ottenere segnalazioni utili. Purtroppo, la tragica scoperta è avvenuta nel territorio di Cittaducale, dove la vettura della donna è stata individuata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno ora conducendo accertamenti per chiarire le cause della morte e ricostruire gli ultimi movimenti della donna.