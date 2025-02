VIDEO / “FOIBE LA STORIA NEGATA” LUNEDÌ A GIULIANOVA GIORGIO LA PORTA

La consigliera regionale e segretaria provinciale di Fratelli d’Italia, Marilena Rossi, presenta l’appuntamento organizzato per lunedi 10 febbraio alle 17,30 nella sala “Buozzi” di Giulianova "Non e' un atto superfluo celebrare ogni anno il giorno del Ricordo, ma affermare che e' una occasione per rendere onore, tardivo, a coloro che subirono l'oltraggio dell'indifferenza, o peggio della persecuzione, e' tuttora un atto doveroso, sentito e necessario. C'e' stata tanta disattenzione, ma un parte degli italiani non ha mai trascurato di sentire le vittime delle foibe non solo parte dell'Italia, ma vicina piu' di chiunque altro".

Dopo i saluti della segretaria provinciale e consigliera regionale Marilena Rossi interverrà il giornalista Giorgio La Porta, già portavoce del Presidente della camera, consulente al Parlamento Europeo e influencer tra i 50 profili Twitter più seguiti in Italia. L’incontro sarà moderato dal giornalista Leo Nodari.

ASCOLTA MARILENA ROSSI